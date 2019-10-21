أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن إيران ستقف دائما إلى جانب الشعب اليمني فنحن نؤمن بأن إيقاف الحرب هو لمساعدة الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

وأشار ظريف في تصريح لشبكة "المسيرة" إلى أن الاتصالات مستمرة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن الوضع في اليمن.

وشدد على أن طهران ترحب بأي مبادرة لتخفيف التوتر في المنطقة وستتعاون بشكل تام مع أي خطوة لإنهاء الحرب في اليمن.

وزير الخارجية الإيراني أبدى استعداده للسفر إلى الرياض من أجل حل الخلافات إذا تهيأت الظروف المناسبة.