  • الإثنين ٢١ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266650 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: محليات  
ظريف للمسيرة: مستعد للسفر إلى الرياض من أجل حل الخلافات

ظريف للمسيرة: مستعد للسفر إلى الرياض من أجل حل الخلافات

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن إيران ستقف دائما إلى جانب الشعب اليمني فنحن نؤمن بأن إيقاف الحرب هو لمساعدة الشعب اليمني بالدرجة الأولى.

وأشار ظريف في تصريح لشبكة "المسيرة" إلى أن الاتصالات مستمرة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن الوضع في اليمن.

وشدد على أن طهران ترحب بأي مبادرة لتخفيف التوتر في المنطقة وستتعاون بشكل تام مع أي خطوة لإنهاء الحرب في اليمن.

وزير الخارجية الإيراني أبدى استعداده للسفر إلى الرياض من أجل حل الخلافات إذا تهيأت الظروف المناسبة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1475 sec