وخلال هذا البرنامج الذي يقام في 24 تشرين الأول/أكتوبر، يعرض فيلم (بنفشه آفریقائي) (البنفسج الأفريقي) بدء من ساعة 6:30 مساء یلیه فيلم إيراني آخر تحت عنوان درساج (الترویض).

ويمثل أدوار رئيسية لفيلم (البنفسج الأفريقي) للمخرجة مونا زندي حقيقي کل من فاطمة معتمدآريا ورضا بابك وسعيد آقاخاني ويتمحور سيناريو الفيلم حول إمرأة‌ تدعی شوکت وهي في منتصف عمرها وتكتشف أن زوجها الأول فريدون قد تم نقله إلى دار رعاية المسنين. وتقرر هي وزوجها الثاني، رضا، إعادة الرجل إلى منزلهما. وبعد حضور فريدون في المنزل، تتغير علاقة شوكت وفريدون، مما يؤثر أيضًا على حياتها مع رضا، وتحدث أشياء جديدة في حياة ثلاثتهم.

وبالنسبة لفيلم الترویض، قد شارك الفيلم من إخراج بویا بادکوبه، في العديد من المهرجانات الدولية الكبرى وحاز على جوائز موثوقة، بما في ذلك التقدير الخاص للجنة التحکيم في برلين وجائزة العنقاء لأفضل فيلم في مهرجان فجر الدولي.

‎ويشارك في تمثيل ادوار الفيلم الممثلون: علي مصفا وشبنم مقدمي ويسنا ميرطهماسب وجلال فاطمي وسيامك أديب وعلي صلاحي وشايان فصيح زادة ورامبد جوان ولطف الله سيفي ومحسن افتاب سوار وباسط رضائي ونعيم بختياري وشبنم دادخواه ومهرانا سمامي ورضا نجفي وسيروس معصومي وسينا موسوي.