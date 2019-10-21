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رقم الخبر: 266647 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: منوعات  
الأغنام تغزو مدريد

الأغنام تغزو مدريد

احتلت الأغنام شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد، حيث ساق الرعاة قطعانهم من الأغنام والماعز في قلب المدينة، مارين بمسارات قديمة للهجرة السنوية.

ويسمح هذا الحدث السنوي، الذي بدأ عام 1994، للرعاة باستخدام مسارات تقليدية لهجرة حيواناتهم من شمال إسبانيا لمراعي الشتاء في جنوب البلاد.

وكان الطريق فيما مضى يتيح للرعاة وأغنامهم المرور بمناطق ريفية لم تكن متطورة قبل بضعة قرون، لكنها أصبحت الآن وسط مدينة مدريد الصاخب، الذي يضم بعض أشهر شوارعها، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 
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مصدر الخبر: سكاي نيوز
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