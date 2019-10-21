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رقم الخبر: 266646 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:34 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة افلام ايرانية تعرض في روسيا والهند واميركا

ثلاثة افلام ايرانية تعرض في روسيا والهند واميركا

تستضيف كل من روسيا والهند والولايات المتحدة، ثلاثة افلام ايرانية في احدث عروض للسينما الايرانية على الصعيد الدولي.

وسیتم عرض فيلم وثائقي باسم (یک کیلو بال مغس) (کیلو غراما واحدا من جناح الذباب) من انتاج مركز تطوير السينما الوثائقية واخراج رضا سبحاني في القسم غير التنافسي في الدورة الـ 31 لمهرجان روسيا للافلام الوثائقية التي اقيمت بمدينة يكاترينبورغ من اليوم الاول من تشرين الاول/ اكتوبر الحالي حتي اليوم السادس من الشهر نفسه.

كما يعرض حاليا فيلم (دوج) (الدراجة الهوائية) السينمائي من اخراج امير مشهدي عباس في القسم التنافسي لأفلام الأطفال واليافعين في الدورة الـ 21 لمهرجان مومباي للافلام الدولي الذي بدأ من 17 تشرين الاول/ اكتوبر الحالي ويستمر حتى 24 من الشهر نفسه.

هذا، وتمكن الفيلم القصير باسم (باران براي تو ميبارد( (المطر يمطر من اجلك) من اخراج (محمد مهدي دل خواسته) من التأهل الى مرحلة النصف النهائي من مهرجان Latinx للافلام القصيرة في الولايات المتحدة والذي يبدا اعماله من 16 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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