قال الأکادیمي المدرس في جامعة (کربلاء) العراقية إن مشارکة المرأة في مسیرة الأربعین الحسيني رغم متاعب الطریق ومشقاته إنعکاس للحماسة الزینبیة في عاشوراء.

وأشار الی ذلك، الأکادیمي العراقي، والعضو في هيئة التدريس بجامعة (كربلاء) العراقية، (السيد ضياء الصافي) في حدیث خاص له مع وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) في معرض حدیثه عن دور المرأة في مسیرة الأربعین رغم الحشد المزدحم.

وقال ان المرأة جزء لا یتجزأ من معشر البشر وأصبح لها تأثیر في مختلف المجالات الدینیة والعلمیة والثقافية والإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة.

وأردف المدرس في جامعة کربلاء قائلاً: ان المشارکات في مسیرة أربعینية الإمام الحسین (ع) یحملن رسالة شرف وعلم وجهاد وفي نفس الوقت یحملن رسالة للعالم الغربي تفيد بمشارکتهن الإجتماعیة.