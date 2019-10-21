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رقم الخبر: 266641 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:35 الاقسام: سياحة  
13 سائحاً أوروبياً يزورون المعالم التاريخية شرقي البلاد

13 سائحاً أوروبياً يزورون المعالم التاريخية شرقي البلاد

زار يوم الأحد، 13 سائحا أوروبيا من بولندا، وسويسرا، وفرنسا المعالم التاريخية والسياحية في مدينتي غُناباد وبَجِستان التابعتين الى محافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد).

وفي تصريح لمراسل إرنا قال في السیاق، رئيس دائرة التراث الثقافي، والسياحي، والصناعات اليدوية بمدينة غناباد (عليرضا شناسائي)، ان 8 من السياح البولنديين قاموا بزيارة المعالم التاريخية في هذه المدينة بما في ذلك، قناة (قصبه) للري المسجلة عالميا، والمسجد الجامع التاريخي، ومتحف الانثروبولوجيا، وقرية (رياب)، ومدرسة (النجومية) بالمدينة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس دائرة التراث الثقافي، والسياحي، والصناعات اليدوية بمدينة بَجِستان (امان الله نوروزي) عن زيارة 4 سياح من سويسرا وسائح فرنسي للمعالم التاريخية والسياحية في هذه المدينة، بما فيها (جسر يونسي)، ورباط (فخر آباد)، والمسجد الجامع، والخانات التاريخية هناك.

علما، ان مدينتي غناباد وبجستان تتمتعان بـ 300 معلم تاريخي وسياحي وتقعان على بعد 286 و278 كم على التوالي جنوبي مدينة مشهد/مركز محافظة خراسان الرضوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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