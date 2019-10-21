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رقم الخبر: 266640 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:44 الاقسام: محليات  
انعقاد مؤتمر "شيانغ شان" الأمني بمشاركة إيران في الصين

انعقاد مؤتمر "شيانغ شان" الأمني بمشاركة إيران في الصين

عقد المؤتمر الأمني التاسع "شيانغ شان" اليوم الاثنين في المركز الدولي للمؤتمرات في بكين، بحضور ممثلين عن أكثر من 70 دولة، بما في ذلك وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة مساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون العمليات العميد مهدي رباني.

وفي رسالة الرئيس الصيني الى المؤتمر، قال "شي جينغ بين"، إن الصين ملتزمة بالنهوض والتعاون من خلال الحوار وتعزيز السلام من خلال التعاون، وحماية التنمية من خلال السلام.

و حث الرئيس الصيني أيضا دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على دعم النظام الدولي القائم في الأمم المتحدة في مواجهة التهديدات الأمنية المعقدة.

كما حث الدول على تحسين نوع جديد من الشراكة الأمنية وإنشاء بنية أمنية تتوافق مع الحقائق الإقليمية  وتعزيز السلام المستدام والأمن المشترك بشكل فعال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الغرض من انعقاد الاجتماع هو مناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية الإقليمية والدولية الهامة في مجال الأمن والعلاقات بين الدول والنظام الدولي، وإدارة المخاطر الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما إن الحفاظ على السلام والاستقرار في القارة الآسيوية في ضوء الظروف الأمنية الجديدة وتمشيا مع ميثاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتمسك بأهدافها هي قضايا أخرى يتم مناقشتها في هذا المؤتمر الأمني.

الأمن العالمي ومراقبة التسلح والتكنولوجيا والأمن الدوليين و الذكاء الاصطناعي والأسلحة المستقبلية و الأمن البحري و هندسة الأمن البحري واستراتيجيات بناء الثقة و الأمن في الشرق الأوسط  والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب  من المحاور الاخرى لهذا الملتقى الذي يعقد على مدى ثلاثة ايام.

ووصل مساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون العمليات العميد "مهدي رباني" أمس السبت إلى بكين للمشاركة في المؤتمر الأمني التاسع المزمع عقده بمدينة "شيانغ شان" الصينية.

"شيانغ شان" هو اسم المنطقة الطبيعية والجبلية في شمال بكين، ويعني الجبل الذي يفوح بالعطر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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