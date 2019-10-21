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رقم الخبر: 266638 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:44 الاقسام: اقتصاد  
قريبا .. إمداد 500 قرية بالكهرباء في ايران

قريبا .. إمداد 500 قرية بالكهرباء في ايران

أعلن مسؤول مشاريع كهرباء القرى بشركة "توانير" الايرانية (حكومية) عن امداد 500 قرية بالكهرباء حتى 20 مارس/آذار 2020.

وأشار " علي امیراني" في تصريح اليوم الاحد، الى أن تكلفة تمديد الشبكة الكهربائية للمناطق الريفية تعادل 3 اضعاف شبكات المدن.

وبيّن أن الشركة تتابع تنفيذ 16 برنامجا بمجال كهرباء الارياف حتى 20 مارس/آذار 2020، وتشمل تمديد الكهرباء لـ 243 الف مشترك جديد ونقل شبكات عن الطرق العامة في القرى بهدف خفض نسبة الحوادث، وصيانة الشبكات المتهالكة والقديمة وتعزيز الجهد الكهربائي في هذه المناطق وغيرها من البرامج.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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