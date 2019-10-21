وأشار " علي امیراني" في تصريح اليوم الاحد، الى أن تكلفة تمديد الشبكة الكهربائية للمناطق الريفية تعادل 3 اضعاف شبكات المدن.

وبيّن أن الشركة تتابع تنفيذ 16 برنامجا بمجال كهرباء الارياف حتى 20 مارس/آذار 2020، وتشمل تمديد الكهرباء لـ 243 الف مشترك جديد ونقل شبكات عن الطرق العامة في القرى بهدف خفض نسبة الحوادث، وصيانة الشبكات المتهالكة والقديمة وتعزيز الجهد الكهربائي في هذه المناطق وغيرها من البرامج.