ضرب زلزال بقوة 5،6 على مقياس ريشتر عصر اليوم الاثنين محافظة هرمزكان بجنوب ايران .

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض قرب ميناء بندر عباس في منطقة كوخرد بالمحافظة المذكورة.

ولم ترد تفاصيل لحد الآن حول حجم الخسائر المادية والبشرية الاحتمالية الناجمة عن الزلزال.