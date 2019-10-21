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رقم الخبر: 266636 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:45 الاقسام: محليات  
زلزال عنيف يضرب جنوب ايران

زلزال عنيف يضرب جنوب ايران

ضرب زلزال بقوة 5،6 على مقياس ريشتر عصر اليوم الاثنين محافظة هرمزكان بجنوب ايران .

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات من سطح الارض قرب ميناء بندر عباس في منطقة كوخرد بالمحافظة المذكورة.

ولم ترد تفاصيل لحد الآن حول حجم الخسائر المادية والبشرية الاحتمالية الناجمة عن الزلزال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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