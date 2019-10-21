قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إن عملية الاستثمار لجنوب إفريقيا في إيران قد تم تسهيلها، مضيفا إن العلاقات الثنائية بين إيران وجنوب إفريقيا تتطلب طفرة في التعاون الاقتصادي الذي يعتمد على جهود جنوب إفريقيا.

والتقى علي لاريجاني اليوم الاثنين بالسفير الجنوب أفريقي الجديد في طهران، "فيكا كومالو"، متمنيا للسفير النجاح في مهمته في بلدنا، وقال أن جنوب افريقيا من الدول المهمة في افريقيا، لذا يتعين ان تكون رائدة في تطوير العلاقات التجارية مع الدول الأخرى بما في ذلك إيران.

وأشار إلى أنه تم تسهيل عملية الاستثمار لجنوب إفريقيا في إيران، مضيفا أن العلاقات الثنائية بين إيران وجنوب إفريقيا تتطلب الآن طفرة في التعاون الاقتصادي الذي يعتمد على جهود جنوب إفريقيا.

وأعرب رئيس البرلمان عن ارتياحه لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وجنوب إفريقيا، وقال : ستكون هذه بداية لتطور العلاقات الاقتصادية.

كما أكد لاريجاني على زيادة العلاقات السياسية والبرلمانية بين البلدين، وقال : تطوير هذه العلاقات يجب أن يمهد الطريق لتوسيع العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، إيران وجنوب إفريقيا، والتي يجب متابعتها من أجل تنفيذها.

الحاجة إلى اقامة معارض مختلفة لتحديد إمكانات الاستثمار

بدوره أكد سفير جنوب إفريقيا في طهران، "فيكا كومالو"، الذي بدأ مهمته للتو في البلاد، على الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال : تم مؤخرا عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وجنوب افريقيا في طهران والتي أكدت على تنفيذ الاتفاقات السابقة ، كما افضت إلى توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة.

كما وصف العلاقات بين جنوب إفريقيا وإيران بأنها قوية ومثمرة، وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج إلى تأسيس وتطوير التعاون المصرفي الذي نبحث عن اليات له.

وأشار سفير جنوب إفريقيا في طهران إلى أن إقامة معارض مختلفة في إيران وجنوب إفريقيا أمر ضروري لتحديد قدرة البلدين على تطوير التعاون.