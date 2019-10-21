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رقم الخبر: 266628 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: سياحة  
تطوير التعاون في مجال السياحة الصحية بين إيران وسلطنة عمان

تطوير التعاون في مجال السياحة الصحية بين إيران وسلطنة عمان

وصل وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني علي أصغر مونسان اليوم الاثنين إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة الصحية والحرف اليدوية.

وكان في استقبال مونسان وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي كما افادت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مسقط.

وحضر مراسم الترحيب السفير الايراني في مسقط حجة الإسلام والمسلمين محمد رضا نوري شاهرودي وعدد من مسؤولي الشؤون الثقافية الإيرانية في سلطنة عمان، من بينهم القائم بأعمال السفارة الايرانية محمد توتونجي والملحق الثقافي سيد علي موسوي زاده.

ومن المقرر ان يلتقي مونسان بوزراء السياحة والصحة والخارجية العمانية لمناقشة سبل تطوير وتوسيع السياحة بين البلدين، لا سيما في قطاعي الصحة والحرف اليدوية.

وكان اخر زيارة لوزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي الى ايران عام 2017 التقى خلالها بنظيرة الايراني و وناقش معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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