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رقم الخبر: 266626 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:41 الاقسام: اقتصاد  
رغم الحظر.. صافي أرباح أضخم شركة بتروكيماويات ايرانية تنمو 137 بالمئة

رغم الحظر.. صافي أرباح أضخم شركة بتروكيماويات ايرانية تنمو 137 بالمئة

أعلن المدير التنفيذي لشركة "خليج فارس" القابضة للبتروكيماويات ، أن صافي أرباح الشركة بالسنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2019، سجلت نموا 137 بالمئة على اساس سنوي.

وأوضح "جعفر ربيعي" في كلمة باجتماع الجمعية العمومية للشركة التي تعد قطب صناعة البتروكيماويات في ايران الیوم الاحد، بأن حظر قطاع البتروكيماويات قد أنهار بالرغم من الصعوبات والتكلفة التي أوجدها.

وأشار الى أن الشركة هي بالمرتبة الثالثة اقليميا، والاضخم والاكثر ربحية في ايران، ونالت في تصنيف ICIS لسنة 2018، المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات بعد "باسف" الالمانية.

واكد ربيعي أن طاقة انتاج الشركة سيزداد 6 ملايين طن ما يعادل نحو 28 بالمئة حتى 20 مارس/آذار 2020، مع افتتاح 3 مشاريع وهي مصفاة "بيلد بلند" التكريرية و"الاوليفين" في ايلام والبتروكيماويات في "لردكان".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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