عرض الباحثون الإيرانيون روبوتاً لإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة المعصم والمرفق والكتف، الذي يحفز الأعصاب ويحد من ضعف العضلات.

بأن الروبوتات تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في المعصم والمرفق والكتف، وقد يعود ذلك لأسباب مختلفة مثل الجراحة، الإصابات الرياضية أو السكتة الدماغية.

وفي هذا الصدد، صمم الباحثون الايرانيون وقدموا روبوتات حيث ستساعد المرضى المصابين نتيجة الحروب الذين يعانون من ضعف وظيفي في الأطراف العليا أو الأشخاص الذين أصبح في أيديهم عجز في حركة مفصل الكتف والمرفق والمعصم او بات نطاق حركته محدوداً.

وعند ارتداء المريض الروبوت وتحريك اليد، سيكتشف الروبوت اتجاه الحركة ويستمر بها. هذا العمل سيحفز الأعصاب ويمنع العضلات من الركود وسيؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة نطاق حركة الكتف والمرفق والمعصم.

وقد تم تصميم هذا الروبوت باستخدام نماذج (استعادة قوة العضلات) و(استرداد نطاق الحركة) و(التدريب الحركي). ففي نموذج (استعادة قوة العضلات)، يقاوم الروبوت حركة اليد. وكلما زاد الشخص تحريك يده، زادت قوة مقاومة الروبوت، و بمجرد أن يريح الشخص يده يعيد الروبوت تلك اليد إلى نقطة البداية وينتظر الحركة التالية لليد.

كذلك في نموذج (استرداد نطاق الحركة)، مع وجود درجة بسيطة من حركة اليد على طول مفاصل الكوع والمعصم ، يكتشف الروبوت اتجاه الحركة ويستمر في الحركة، وبمقاومة قليلة للحركة يتوقف الروبوت.

وفي نموذج (التدريب الحركي)، نظراً للتصميم الجديد لنظام التحكم المكون من مستشعرات الموقع وعزم الدوران وإشارة العضلات، يقوم هذا الروبوت من خلال التقاط حركة المريض بتقليص العضلات المعنية وبالتالي تمكين الشخص من أداء الحركة بشكل صحيح.