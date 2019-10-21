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رقم الخبر: 266621 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 16:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مساعد الرئيس الايراني: تنمية المراكز الابداعية يقود الى بناء المدن الذكية

مساعد الرئيس الايراني: تنمية المراكز الابداعية يقود الى بناء المدن الذكية

أكد مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري أن تنمية المراكز الابداعية يقود الى بناء المدن الذكية كما إن التنمية الاقتصادية للبلاد ينبغي ان تنبثق من الجامعات.

وقال ستاري، في تصريح أدلى به خلال مراسم تدشين 5 مراكز ابداعية بجامعة (امير كبير) في طهران يوم الاحد، إن المراكز الابداعية تعد النشاط الأكاديمي الأكثر أهمية الذي يجب تنميته بسرعة وينبغي تكثيف الاهتمام بهذه المراكز.

وأضاف: إن تنمية اقتصاد البلاد ينبغي أن يبدأ من الجامعات حيث إن الجوانب الابداعية والمؤسسات ذات الصلة تعد من بين المواضيع التي تقود الى المدن الذكية.

وتابع: إن نشاطات الطلبة والنخبة والاساتذة الجامعيين في مراكز الابتكار والابداع تحقق نتائج طيبة تسهم في دعم البلاد على جميع الصعد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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