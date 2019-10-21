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رقم الخبر: 266618 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
طموح كبير لفيلادلفيا سيفنتي في دوري السلة الأمريكي

طموح كبير لفيلادلفيا سيفنتي في دوري السلة الأمريكي

بعد هزيمته أمام تورنتو رابتورز 3-4 في الدور قبل النهائي لمجموعة الشرق في الدور الفاصل بالموسم الماضي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يخوض فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فعاليات الموسم الجديد بقائمة زاخرة بالنجوم وطموحات كبيرة.

ويتطلع سيكسرز إلى استغلال قائمته الحافلة باللاعبين المتميزين للتفوق على منافسيه في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء، حيث يخوض الفريق هذا الموسم بهدف المنافسة بقوة على اللقب.

وقال جويل إمبيد نجم وسط الفريق "لدينا كتيبة على مستوى البطولة، أمامنا فرصة للفوز باللقب".

وأوضح زميله بن سيمونز "أشعر بأن الجميع أصبح لديهم الحافز، أشعر بأن اللاعبين أصبحوا أفضل ولديهم رغبة في الفوز باللقب".

وفي الموسم الماضي، بلغ سيكسرز الدور قبل النهائي للدور الفاصل بمجموعة الشرق للموسم الثاني على التوالي، لكنه خسر أمام رابتورز بعد سوء الحظ الذي عاند الفريق في المباراة السابعة الفاصلة في هذه المواجهة بين الفريقين.

وخلال الفترة التي أعقبت نهاية الموسم الماضي، شهدت صفوف الفريق تغييرا ملحوظا، حيث رحل عن صفوف الفريق جيمي باتلر وجي جي ريديك، وحل مكانهما آل هورفورد وجوش ريتشاردسون.

كما أصبح الفريق أفضل في الناحية الدفاعية عما كان عليه في الموسم الماضي، وهو ما ينتظر أن يترك أثرا في أداء الفريق ونتائجه بالموسم الجديد.

وبدا أن رحيل باتلر وريديك سيؤثر سلبيا على قدرات سيكسرز في التسجيل، ويسمح للمنافسين بإغلاق دفاعهم جيدا في وجه محاولات سيكسرز.

ورغم هذا، كان انضمام هورفورد الذي تألق هجوميا مع بوسطن في المواسم الثلاثة الماضية وريتشاردسون الذي تألق مع ميامي في الموسمين الماضيين بمثابة دعم كبير لقدرات الفريق في التسجيل إضافة لوجود هاريس.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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