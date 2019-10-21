أحرز المهاجم لوك دي يونج هدفه الأول على الإطلاق مع أشبيلية ليقوده لفوز مستحق 1-صفر على ضيفه ليفانتي يوم الأحد والتساوي في عدد النقاط مع ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفشل اللاعب الهولندي في هز الشباك في مشاركاته السبع الماضية في التشكيلة الأساسية منذ انتقاله قادما من أيندهوفن وجلس على مقاعد البدلاء ضد ليفانتي بعدما أهدر العديد من الفرص في الخسارة 4-صفر في ضيافة برشلونة.

وشارك دي يونج قبل 18 دقيقة من النهاية إذ احتاج فريقه إلى هدف بعدما فشل في استغلال الفرص ونجح في افتتاح التسجيل من تمريرة خيسوس نافاس العرضية في الدقيقة 86.

وقفز الفوز بفريق المدرب يولن لوبتيجي إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة من تسع مباريات متساويا مع ريال سوسيداد وأتليتيكو مدريد صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب. ولدى برشلونة 19 نقطة في صدارة المسابقة.

وأشاد لوبتيجي بنجاح دي يونج في مواصلة العمل بجدية رغم البداية الصعبة لمسيرته في الدوري الإسباني.

وقال لوبتيجي ”يشعر الفريق بسعادة كبيرة جدا بتحقيق النقاط الثلاث لكننا سعداء أيضا من أجله لأننا ندرك مدى الجهد الكبير الذي بذله مع الفريق ودائما ما يجني المرء ثمار العمل الجاد“.

هذا وجرت مساء الاحد مباريات مهمة اخرى كانت نتائجها بالشكل التالي:

الافيس 2 – سيلتافيجو صفر

ريال سوسييداد 3 – ريال بيتيس 1

اسبانيول صفر – فياريال 1

اتلتيك بيلباو 1 – بلد الوليد 1