صدم بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جمهور النادي بعد تأكيده على أنهم ليسوا جاهزين بعد للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت تصريحات المدرب الإسباني بناء على ما شاهده خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وفاز "السكاي بلو" 2-0 في الجولة التاسعة من البطولة، ليقلص الفارق مع ليفربول متصدر البريميرليغ إلى ست نقاط.

ورغم ذلك الفوز، إلا أن غوارديولا انتقد إضاعة العديد من الفرص المناسبة للتسجيل، خاصة تلك التي أهدرها البرازيلي غابرييل خيسوس عندما فضّل تسديد الكرة باتجاه المرمى بدلا من تمريرها إلى زميله كيفين دي بروين، الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل.

وقال غوارديولا للصحفيين إن فريقه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم إلا إذا أصبح أكثر حسما للفرص أمام المرمى:" لقد أهدرنا الكثير من الفرص، يجب أن نكون أكثر حسما، عندما يتحدث الناس عن محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا فإننا غير جاهزين... لا يزال بوسعنا التطور".

ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا هذا الموسم، وبفارق 7 أهداف عن ليفربول، ورغم هذه الانتقادات فإن غوارديولا يشعر بالرضا على مهاجميه.

وسيخوض سيتي مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء حيث يستضيف أتلانتا الإيطالي.