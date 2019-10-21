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رقم الخبر: 266613 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 13:36 الاقسام: عربيات  
الغنّوشي لوزير الخارجية البحريني: اهتم بشؤون بلادك ودَع تونس لأهلها

الغنّوشي لوزير الخارجية البحريني: اهتم بشؤون بلادك ودَع تونس لأهلها

انتقد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تصريحات لوزير الخارجية البحريني، اتهم فيها قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ودعاه للاهتمام بشؤون بلاده، وترك أمور تونس لأهلها.

وكان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قال في تصريحات صحافية إن قطر “تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق”، في إشارة إلى “تدخل” قطر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فازت فيها حركة النهضة.
وعلّق الغنوشي على تصريحات آل خليفه بقوله إن “الانتخابات في تونس ليست ألعوبة بيد أي أحد ونتائجها لم تكن متوقعة أو معروفة (كما هو الحال في أغلب البلدان العربية)”، واتهم آل خليفة بمحاولة الاستخفاف بالديمقراطية التونسية، ودعاه للاهتمام بشؤون بلاده وترك شؤون تونس لأهلها.
وكانت لطيفة حباشي رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي، انتقدت تصريحات آل خليفة، مشيرة إلى أن “سياسة تونس تعتمد على عدم التدخل في شؤون الغير، وبالتالي لن تسمح لآي كان ان يتدخل في شؤونها وتأكدت هذه السياسة اكثر فأكثر ما بعد الانتخابات الاخيرة التي عاشتها بلادنا”.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، قد أعلنت فوز قيس سعيّد رسميا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد 13 أكتوبر، بعد حصوله على "الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها" بنسبة 72,71 بالمئة. وأشارت الهيئة إلى حصول منافسه نبيل القروي على نسبة 27,29 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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