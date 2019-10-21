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رقم الخبر: 266611 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 12:40 الاقسام: رياضة  
هوفنهايم يعبر شالكه بثنائية في البوندسليجا

هوفنهايم يعبر شالكه بثنائية في البوندسليجا

فاز هوفنهايم على ضيفه شالكه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الألماني"البوندسليجا".

وعلى ملعب (راين نيكار أرينا)، سجل لأصحاب الأرض كل من أندري كراماريتش (ق71) والتوجولي إهلاس بيبو (ق85).

وبهذا الفوز، رفع هوفنهايم رصيده من النقاط إلى 11 في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد شالكه عند 14 نقطة في المركز السابع.

كولن 3 – بادربورن صفر

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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