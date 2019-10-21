هوفنهايم يعبر شالكه بثنائية في البوندسليجا فاز هوفنهايم على ضيفه شالكه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الأحد في إطار الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الألماني"البوندسليجا".