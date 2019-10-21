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رقم الخبر: 266610 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 12:40 الاقسام: رياضة  
ليتشي يصعق ميلان بتعادل قاتل في الدوري الايطالي

ليتشي يصعق ميلان بتعادل قاتل في الدوري الايطالي

حرم الصاعد حديثا ليتشي، مضيفه ميلان من مواصلة انتصاراته في "السيري آ"، بعد أن اقتنص منه نقطة بتعادل قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الثامنة.

وأصبح رصيد ميلان 10 نقاط يحتل بها المرتبة الـ12 مؤقتا، أما ليتشي فأوقف مسلسل الهزائم في الجولتين الماضيتين، ليقتنص نقطة ثمينة جعلت رصيده 7 نقاط في المركز الـ15.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى ليوم السبت:

ساسولو 3 – انتر ميلان 4

اودينزي 1 – تورينو صفر

سامبدوريا صفر – روما صفر

كالياري 2 – سبال صفر

بارما 5 – جنوى 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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