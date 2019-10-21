ليتشي يصعق ميلان بتعادل قاتل في الدوري الايطالي حرم الصاعد حديثا ليتشي، مضيفه ميلان من مواصلة انتصاراته في "السيري آ"، بعد أن اقتنص منه نقطة بتعادل قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الثامنة.