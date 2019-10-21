|رقم الخبر: 266610
|تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019
|الوقت: 12:40
|الاقسام: رياضة
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ليتشي يصعق ميلان بتعادل قاتل في الدوري الايطالي
حرم الصاعد حديثا ليتشي، مضيفه ميلان من مواصلة انتصاراته في "السيري آ"، بعد أن اقتنص منه نقطة بتعادل قاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الثامنة.
وأصبح رصيد ميلان 10 نقاط يحتل بها المرتبة الـ12 مؤقتا، أما ليتشي فأوقف مسلسل الهزائم في الجولتين الماضيتين، ليقتنص نقطة ثمينة جعلت رصيده 7 نقاط في المركز الـ15.
وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى ليوم السبت:
ساسولو 3 – انتر ميلان 4
اودينزي 1 – تورينو صفر
سامبدوريا صفر – روما صفر
كالياري 2 – سبال صفر
بارما 5 – جنوى 1
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