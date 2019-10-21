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رقم الخبر: 266609 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 12:40 الاقسام: رياضة  
مارسيليا يتجاوز عقبة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

مارسيليا يتجاوز عقبة ستراسبورج في الدوري الفرنسي

فاز مارسيليا على ضيفه ستراسبورج بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

وعلى ملعب (فيلودروم)، تمكن المدافع أبوبكر كامارا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة (3) قبل أن يضيف زميله كيفن ستروتمان الهدف الثاني في الدقيقة (90+5).

وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 9 نقاط في ذيل الترتيب.

بوردو صفر – سانت ايتيان 1

موناكو 3 – رين 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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