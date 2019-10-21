تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد هذا الأسبوع، من خلال مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تقريب أندية من التأهل إلى دور الـ16، ودفع أخرى للخروج من البطولة. وهناك 4 أندية تمكنت من تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين، وتسعى لمواصلة سجل الانتصارات لوضع قدم في الأدوار الإقصائية.

العلامة الكاملة

وتمكن باريس سان جيرمان من تصدر ترتيب المجموعة الأولى بعروضه القوية، بعد تفوقه الكبير على ريال مدريد في الجولة الأولى 3-0 في حديقة الأمراء، قبل التغلب على جالطة سراي التركي في عقر داره 1-0".

وفي المجموعة الثانية، أمطر بايرن ميونخ الألماني شباك خصومه، بالتغلب على النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة على ملعب أليانز أرينا، ومن ثم اكتساح توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7-2 في العاصمة لندن.

ولم يجد مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أي معاناة تذكر في المجموعة الثالثة، بعد التغلب في الجولة الأولى خارج ميدانه على شاختار دونيتسك الأوكراني 3-0، قبل التفوق على دينامو زغرب الكرواتي 2-0 في قلعته الاتحاد.

أما أياكس أمستردام الهولندي، مفاجأة البطولة الموسم الماضي بوصوله إلى نصف النهائي، فتغلب على ليل الفرنسي 3-0 على ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل أن يتفوق على فالنسيا بنفس النتيجة في الميستايا.

شبح الإقصاء

وعلى الجانب الآخر، هناك 4 أندية تسعى لحصد النقطة الأولى في البطولة، والهروب من شبح الإقصاء المبكر من دور المجموعات.

وقدم أتالانتا الإيطالي صورة باهتة في مشاركته الأولى بدوري الأبطال، بالخسارة خارج ميدانه 0-4 أمام دينامو زغرب، قبل أن يسقط على ملعب سان سيرو بنتيجة 2-1 أمام شاختار في المجموعة الثالثة.

وبدوره يبحث باير ليفركوزن الألماني، وصيف البطولة عام 2002، عن حصد النقطة الأولى في المجموعة الرابعة، بعد سقوطه على ملعبه باي أرينا أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1، وخسارته خارج ميدانه أمام يوفنتوس 3-0.

وفي المجموعة السابعة، يعاني بنفيكا البرتغالي في مشاركته الأوروبية هذا الموسم، فقد خسر على أرضه أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 2-1، قبل أن يتكبد الهزيمة الثانية أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 3-1 خارج ميدانه.

وأخيرًا وفي المجموعة الثامنة، سقط ليل الفرنسي في الجولة الأولى أمام أياكس الهولندي بثلاثية نظيفة، وسقط على ميدانه أمام تشيلسي بنتيجة 2-1.