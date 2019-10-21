تمكن نادي برسبوليس من هزيمة خصمه بيكان بعشرة لاعبين ليحقق بذلك فوزه الرابع في الاسبوع السابع من الدوري الايراني الممتاز.

فعلى ستاد ازادى وفي ظل غياب متفرجيه استضاف نادي برسبوليس يوم الاحد خصمه بيكان وتمكن من حسم النتيجة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم برسبوليس بهدف جاء بتوقيع مهدي ترابي في الدقيقة 19 الا ان بيكان عادل النتيجة في الدقيقة 36 بواسطة سعيد واسعي من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء الا ان الكلمة الاخيرة كانت لبرسبوليس الذي تقدم بهدف الفوز الذي سجله احمد نوراللهي في الدقيقة 81 من المباراة.

وطرد حكم المباراة لاعب برسبوليس مهدي عبدي في الدقيقة 83 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع نادي برسبوليس رصيده الى 12 نقطة وتقدم الى المركز السادس في تسلسل الدوري بشكل مؤقت فيما بقي نادي بيكان يراوح في المركز الثالث عشر حاصدا خمسة نقاط فقط .

وكان كالدرون مدرب فريق برسبوليس قد اعلن قبل المباراة ان خوض المباراة بدون متفرجين هو بمثابة اللعب بلاعب اقل وكما ان الحكم طرد احد لاعبي برسبوليس ليكون الفريق حسب نظر المدرب وكانه لعب بتسعة لاعبين ورغم ذلك فانه حقق الفوز على خصمه.