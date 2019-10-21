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رقم الخبر: 266605 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 12:12 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:

ایران

📌الاحزاب السیاسیة اللبنانیة توافق علی خطة "سعد الحریري" لاحتواء الازمة

📌الرئیس روحاني یشید بالشعب والحکومة والمرجعیة في العراق لاستضافتهم زائري اربعینیة الامام الحسین (علیه السلام)

جمهوري اسلامي

📌وزیر الخارجیة الامریکي یدعم اعتداءات الکیان الصهیوني علی سوریا والعراق

📌وفد اسرائیلي یشارك في مؤتمر البحرین للامن البحري

📌النظام السعودي یشن هجمات بالمدفعیة علی الحدیدة بالیمن

📌ترکیا تحتل قریة اخری في شمال سوریا

📌القبس الکویتیة: ظهور اجواء ایجابیة بین ایران والسعودیة

کیهان

📌ممثل ترامب السابق في التحالف المناهض لداعش: ارسلنا 40 الف داعشي من 110 بلدان الی سوریا

📌تشکیل مجلس انقاذ وطني في الجنوب لمحاربة المحتلین في الیمن

📌مظاهرات حاشدة للفنزویلیین في کاراکاس دعماً لمادورو

📌عناصر تجسس صهیونیة في وکالة الاستخبارات الاماراتیة

آرمان ملي

📌وزیر الدفاع الامریکي یقوم بزیارة مفاجئة لافغانستان

📌اشتباکات بین حرس الحدود الهندي والباکستاني

آفتاب یزد

📌نائب ایراني: الامارات تفرج عن 700 ملیون دولار من اموال ایران المجمدة

📌مقترح یاباني وفرنسي لمنح قرض بمقدار 18.4 ملیار دولار لایران

شرق

📌امریکا تلغي تأشیرة 20 طالب جامعي ایراني في غضون شهر واحد

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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