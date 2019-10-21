|رقم الخبر: 266605
|تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019
|الوقت: 12:12
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الاثنين
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الاثنين:
ایران
📌الاحزاب السیاسیة اللبنانیة توافق علی خطة "سعد الحریري" لاحتواء الازمة
📌الرئیس روحاني یشید بالشعب والحکومة والمرجعیة في العراق لاستضافتهم زائري اربعینیة الامام الحسین (علیه السلام)
جمهوري اسلامي
📌وزیر الخارجیة الامریکي یدعم اعتداءات الکیان الصهیوني علی سوریا والعراق
📌وفد اسرائیلي یشارك في مؤتمر البحرین للامن البحري
📌النظام السعودي یشن هجمات بالمدفعیة علی الحدیدة بالیمن
📌ترکیا تحتل قریة اخری في شمال سوریا
📌القبس الکویتیة: ظهور اجواء ایجابیة بین ایران والسعودیة
کیهان
📌ممثل ترامب السابق في التحالف المناهض لداعش: ارسلنا 40 الف داعشي من 110 بلدان الی سوریا
📌تشکیل مجلس انقاذ وطني في الجنوب لمحاربة المحتلین في الیمن
📌مظاهرات حاشدة للفنزویلیین في کاراکاس دعماً لمادورو
📌عناصر تجسس صهیونیة في وکالة الاستخبارات الاماراتیة
آرمان ملي
📌وزیر الدفاع الامریکي یقوم بزیارة مفاجئة لافغانستان
📌اشتباکات بین حرس الحدود الهندي والباکستاني
آفتاب یزد
📌نائب ایراني: الامارات تفرج عن 700 ملیون دولار من اموال ایران المجمدة
📌مقترح یاباني وفرنسي لمنح قرض بمقدار 18.4 ملیار دولار لایران
شرق
📌امریکا تلغي تأشیرة 20 طالب جامعي ایراني في غضون شهر واحد
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