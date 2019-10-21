هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان مساء الاحد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمه انه يحاول فرض إقامة "حكومة دينية".

وبرأي ليبرمان فان نتنياهو فشل ثلاث مرات متتالية بإقامة حكومة و"بدلا من تحمل المسؤولية على فشلك وضياع تسع مقاعد في الانتخابات، انت تطلق الحملة الدعائية للانتخابات الثالثة".

وتطرق ليبرمان الى شريط الفيديو الذي نشر بشبكات التواصل الاجتماعي لنتنياهو وهو يهاجم رئيس "ازرق ابيض" بيني غانتس، يائير لابيد وليبرمان ويتهمهم بأن "خطتهم السرية" هي حكومة اقلية بدعم رؤساء القائمة المشتركة ايمن عودة واحمد الطيبي.

وقال ليبرمان مهاجما عبر صفحته في الفيسبوك:" شريطك الأخير أكثر دلالة على أنك تقوم بحملة انتخابات إضافية. كل شخص له عقل يفهم بأنك مستعد ان تضحي بغالبية مواطني إسرائيل لصالح مجموعة صغيرة من رجال الاعمال الحريديم".

وتابع ليبرمان:"انت تنكر حقيقة انه على مدار 23 عاما كنت المتعاون الرئيسي مع عرفات، احمد الطيبي، السلطة الفلسطينية، حماس والقائمة المشتركة. للأسف أيضا في الأشهر الأخيرة وبتعليمات مباشرة منك، يتم تحويل ملايين الدولارات لصالح الناشطين الإرهابيين في قطاع غزة" علی حد تعبیره .

وفي نهاية المنشور هنأ رئيس "يسرائيل بيتنو" نتنياهو بمناسبة عيد ميلاده غدا وقال :"أتمنى لك النجاح بأن تتغلب بسرعة على السحابة القضائية فوق رأسك، والصحة الجيدة وطول العمر".