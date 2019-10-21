قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي إن التحقيقات مستمرة في الهجوم على ناقلة سابيتي الإيرانية، مؤكدا ان الهجوم على الناقلة الإيرانية عمل عدائي تم بدعم حكومي.

وأضاف موسوي، في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين، إن تحقيقات شاملة تنجز حول هذا العمل العدائي والذي تم بدعم حكومي، مؤكدا على التصدي للمسببين.

وتابع: إن طهران قدمت تقريرا للامم المتحدة ومجلس الامن حول هذا الموضوع.

ويشار الى أن ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" تعرضت لهجوم اثناء إبحارها في البحر الاحمر على مسافة 60 ميلا من ميناء جدة السعودي قبل نحو اسبوعين.

وفي سياق آخر نوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى مشاركة الرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف في قمة عدم الانحياز التي ستبدأ أعمالها في باكو اعتبارا من يوم الاربعاء لغاية السبت المقبلين.

ورجّح ان يقوم مبعوث عن الحكومة الصينية بزيارة الى طهران يوم غد الثلاثاء.