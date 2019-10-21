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رقم الخبر: 266598 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 10:56 الاقسام: محليات  
مسؤول امني: لم يتم اعتقال احد في مؤسسة رئاسة الجمهورية حول ملف قناة "آمد نيوز"

مسؤول امني: لم يتم اعتقال احد في مؤسسة رئاسة الجمهورية حول ملف قناة "آمد نيوز"

اكد مسؤول جهاز الامن في مؤسسة رئاسة الجمهورية عدم اعتقال احد في هذه المؤسسة فيما يتعلق بملف قناة "آمد نيوز".

وقال علي رضا خان كرمي في تصريح له اليوم الاحد، لم تكن هنالك اي حالة اعتقال لاحد في مؤسسة رئاسة الجمهورية.

واضاف، ليس من الممكن ان يتم اعتقال احد في مؤسسة الرئاسة ولا يكون جهاز الامن فيها غير مطلع على ذلك.

وفي الرد على سؤال ان كانت استخبارات الحرس الثوري قد طلبت تقريرا من مؤسسة الرئاسة حول ملف "آمد نيوز" قال، لا، لم يطلبوا تقريرا، ولكن لو كانت هنالك حاجة الى تقرير فاننا جاهزون للتعاون الكامل.

يذكر ان مدير قناة التلغرام "آمد نيوز" المناهض للثورة والعميل للاستخبارات الاجنبية روح الله زم قد تم استدراجه واعتقاله من قبل استخبارات الحرس الثوري قبل فترة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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