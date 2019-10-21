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رقم الخبر: 266597 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 10:56 الاقسام: اقتصاد  
ایران تشيد بالشركات البتروكيماوية لضخ العملة بعجلة الاقتصاد

ایران تشيد بالشركات البتروكيماوية لضخ العملة بعجلة الاقتصاد

أشاد وزير النفط الايراني باداء شركات البتروكيماويات في ارجاع العملة الاجنبية التي منشاؤها صادرات المنتجات للخارج الى عجلة اقتصاد البلاد.

وأوضح الوزير بيجن زنكنة في تصريح اليوم الاحد، أن 95 بالمئة من الشركات البتروكيماويات الايرانية تقوم بارجاع العملة الاجنبية لعجلة الاقتصاد بشكل جيد.

ولفت الى أن باستثناء تلكؤ بعض الشركات، فان الشركات الكبرى القابضة مثل "خليج فارس " و"بارسيان" و"تابيكو" تبلي حسنا بهذا الخصوص.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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