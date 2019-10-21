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رقم الخبر: 266596 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 10:53 الاقسام: عربيات  
العامري: اميركا وإسرائيل يبذلان كل الجهد لكي لا يكون استقراراً بالعراق

العامري: اميركا وإسرائيل يبذلان كل الجهد لكي لا يكون استقراراً بالعراق

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، أن اميركا و"اسرائيل" يبذلان كل الجهد لكي لا يكون استقراراً بالعراق.

واوردت "السومرية نيوز" عن العامري قوله في مؤتمر صحافي عقده بأحد مواكب البحرين في كربلاء : "عندنا مشاكل وابناؤنا الذين خرجوا متظاهرين من حقهم، فكانت هناك مشاكل حقيقية ولازالت هذه المشاكل".

وأضاف العامري، "خمس سنوات نتيجة الحرب مع داعش بسبب السياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي أدت إلى تراكم خريجي الكليات والمعاهد والاعداديات والمتوسطة دون أن تكون هناك اي فرصة عمل".

وقال: أن "هؤلاء الشباب يبحثون عن حل لمشاكلهم وذلك ضمن حقهم، فهم ابناؤنا الذين قاتلنا بهم وبفضل دمائهم تحقق النصر".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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