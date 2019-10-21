  • الإثنين ٢١ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266594 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 10:57 الاقسام: محليات  
افتتاح الملتقى الدولي لمناقشة الأحادية والقانون الدولي بحضور ظريف

افتتاح الملتقى الدولي لمناقشة الأحادية والقانون الدولي بحضور ظريف

بدأ الملتقى الدولي لمناقشة الأحادية والقانون الدولي، أعماله اليوم الاثنين بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف في جامعة العلامة طباطبائي بطهران.

وينظم معهد الدراسات والبحوث الدولية وجامعة العلامة طباطبائي، الملتقى الدولي حول السلوك الاحادي الجانب والقانون الدولي بمشاركة خبراء وأساتذة محليين وأجانب في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية.

وزير الخارجية الإيراني هو المتحدث الرئيسي في حفل افتتاح هذا الملتقى.

ويحضر الملتقى أساتذة القانون الدولي من إيطاليا والهند وروسيا وفنلندا وإيطاليا وبولندا وباكستان وأوزبكستان وروسيا ومقدونيا وأفغانستان.

وقبل ذلك ، عقدت أربع جلسات متخصصة للمؤتمر في الجامعات ومراكز البحوث في البلاد بمشاركة الأساتذة والمتخصصين في القانون الدولي والعلاقات الدولية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/1269 sec