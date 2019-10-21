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رقم الخبر: 266593 تاريخ النشر: تشرين الأول 21, 2019 الوقت: 09:33 الاقسام: رياضة  
منتخب ايران يخسر امام البحرين بتصفيات الاولمبياد

منتخب ايران يخسر امام البحرين بتصفيات الاولمبياد

خسر المنتخب الوطني الايراني بكرة اليد امام نظيره البحريني 29-26 ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020".

وجاءت هذه المباراة التي جرت يوم الاحد لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الاسيوية لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 26 تشرين الاول / أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: ايران، الكويت، قطر، السعودية، هونغ كونغ، الهند، كوريا الجنوبية، البحرين.

وكان الشوط الأول قد أنتهى لصالح البحرين ايضا بنتيجة 15-13.

يذكر ان ايران كانت قد فازت على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27 في مستهل مشوارها بهذه التصفيات وستلتقي الكويت الثلاثاء.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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