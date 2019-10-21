وجاءت هذه المباراة التي جرت يوم الاحد لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الاسيوية لأولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 26 تشرين الاول / أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: ايران، الكويت، قطر، السعودية، هونغ كونغ، الهند، كوريا الجنوبية، البحرين.

وكان الشوط الأول قد أنتهى لصالح البحرين ايضا بنتيجة 15-13.

يذكر ان ايران كانت قد فازت على كوريا الجنوبية بنتيجة 28-27 في مستهل مشوارها بهذه التصفيات وستلتقي الكويت الثلاثاء.