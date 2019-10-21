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رقم الخبر: 266586 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 21:07 الاقسام: عربيات  
إنعقاد مؤتمر البحرين خلال يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة وفد إسرائيلي

إنعقاد مؤتمر البحرين خلال يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة وفد إسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخارجية الإسرائيلية ستشارك عبر وفد في مؤتمر البحرين الذي سيعقد في المنامة الاثنين والثلاثاء لبحث مسألة حماية القطع البحرية في الخليج الفارسي، ما سمّوها "التهديدات الإيرانية".

وأضافت الوسائل أن الوفد يمثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكنها لم تكشف عن الشخصية التي سترأسه.

المحلل في القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية باراك رابيد قال في تغريدة على تويتر إن المؤتمر سيعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في العاصمة المنامة، ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن عشرات الدول بينها كل دول الخليج الفارسي التي ليس "لإسرائيل" علاقات دبلوماسية معها.

ولم تعلق السلطات البحرينية ولا الإسرائيلية بشأن ما ذكرته القناة الإسرائيلية.

وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، قد قال في 26 حزيران/ يونيو الماضي إن "" إسرائيل" جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".

هذا ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وبولندا، حيث من المقرر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

واشنطن كانت قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو الماضي أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري بهدف حماية الملاحة في الخليج الفارسي.

وبموجب الخطة، ستوفر الولايات المتحدة سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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