  • الأحد ٢٠ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266583 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: دوليات  
كوريا الجنوبية.. اعتقال 9 طلاب لاقتحامهم مقر السفير الأمريكي

كوريا الجنوبية.. اعتقال 9 طلاب لاقتحامهم مقر السفير الأمريكي

طلبت الشرطة الكورية الجنوبية أمس السبت من السلطات القضائية في البلاد إصدار مذكرة باعتقال 9 طلاب جامعيين اقتحموا مقر إقامة السفير الأمريكي في سيئول.

ويأتي الطلب بعد يوم من اقتحام 17 طالبا ينتمون إلى مجموعة مدنية تقدمية، مقر إقامة السفير الأمريكي، هاري هاريس، من خلال تسلق جدار منزله باستخدام سلم.

وأعلنت الشرطة أنها أطلقت سراح 10 طلاب آخرين، رغم أنهم سيبقون قيد التحقيق.

ونظم الطلاب احتجاجا مفاجئا انتقدوا فيه الطلب الأمريكي من سلطات كوريا الجنوبية بزيادة مساهمتها في تكلفة مرابطة القوات الأمريكية في البلاد البالغ قوامها 28500 عسكري.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية دفع 5 مليارات دولار بموجب اتفاق تقاسم التكاليف في العام المقبل، مقابل 871 مليون دولار هذا العام.

وجاء الاحتجاج قبل 5 أيام من بدء سيئول وواشنطن الجولة الثانية من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية في هاواي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/4408 sec