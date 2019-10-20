كوريا الجنوبية.. اعتقال 9 طلاب لاقتحامهم مقر السفير الأمريكي

طلبت الشرطة الكورية الجنوبية أمس السبت من السلطات القضائية في البلاد إصدار مذكرة باعتقال 9 طلاب جامعيين اقتحموا مقر إقامة السفير الأمريكي في سيئول.

ويأتي الطلب بعد يوم من اقتحام 17 طالبا ينتمون إلى مجموعة مدنية تقدمية، مقر إقامة السفير الأمريكي، هاري هاريس، من خلال تسلق جدار منزله باستخدام سلم.

وأعلنت الشرطة أنها أطلقت سراح 10 طلاب آخرين، رغم أنهم سيبقون قيد التحقيق.

ونظم الطلاب احتجاجا مفاجئا انتقدوا فيه الطلب الأمريكي من سلطات كوريا الجنوبية بزيادة مساهمتها في تكلفة مرابطة القوات الأمريكية في البلاد البالغ قوامها 28500 عسكري.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية دفع 5 مليارات دولار بموجب اتفاق تقاسم التكاليف في العام المقبل، مقابل 871 مليون دولار هذا العام.

وجاء الاحتجاج قبل 5 أيام من بدء سيئول وواشنطن الجولة الثانية من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية في هاواي.