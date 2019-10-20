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رقم الخبر: 266576 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 17:12 الاقسام: اقتصاد  
زنغنة يؤكد فشل محاولات وقف تنمية القطاع النفطي الإيراني

زنغنة يؤكد فشل محاولات وقف تنمية القطاع النفطي الإيراني

أكد وزير النفط الايراني، بيجن زنغنة، فشل محاولات وقف تنمية القطاع النفطي الإيراني.

وأشار وزير النفط، الأحد، في تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء، إلى أنه بالرغم من المحاولات العديدة التي تمت لوقف تنمية قطاع النفط الايراني؛ لكن قطاع النفط الايراني لم يتوقف فحسب، بل شهد إزدهاراً في توقيع العقود وبدء المشاريع وتنفيذ وتدشين العديد من المشاريع في قطاع النفط والغاز. وأضاف: ان استكشاف النفط والغاز سيستمر على امتداد جغرافيا إيران؛ وعندما تتوصل الاكتشافات الجديدة الى نتيجة، سيتم الإعلان عن ذلك كخبر سار حول زيادة احتياطيات النفط والغاز التي يمكن إستخراجها.

وبشأن مزاعم السعودية حول عودة إنتاجها الذي خسرته بالكامل في أقل من شهر، قال وزير النفط: ان هذا الأمر يدل على أن إنخفاض إنتاج السعودية 5 أو 6 ملايين برميل من النفط لم يكن واقعياً وكان بمثابة تضخيم سياسي، وإلا لا يمكن إعادة بناء منشآت لحقت بها الأضرار في إنتاج 5 ملايين برميل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

 
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