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رقم الخبر: 266567 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: رياضة  
إبراهيموفيتش يقارن بين ميسي ورونالدو

إبراهيموفيتش يقارن بين ميسي ورونالدو

أكال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بالمديح على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، موضحاً مميزات كل منهما.

ولعب إبراهيموفيتش لمدة موسم واحدة إلى جانب ميسي، لكنه لم ينجح بالانسجام مع منظومة برشلونة، كما دخل في خلافات مع المدرب بيب جوارديولا، الأمر الذي دفعه للرحيل في صيف 2010.

وأوضح زلاتان أن ميسي ورونالدو دخلا في المرحلة الأصعب من مسيرتهما، ملمحاً إلى أن التقدم بالسن قد يؤثر على مستواهما، واستشهد بذلك تجربته مع مانشستر يونايتد.

إبراهيموفيتش يتحدث عن رونالدو وميسي. وقال المهاجم السويدي في مقابلة أجراها مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عندما تم سؤاله عن الدون والبرغوث “سنرى أين سيكونان عندما يصلان إلى عمري، كنت في مانشستر يونايتد في سن 35 عاماً، لم يكن الأمر سهلاً أبداً، لكن في الموسم الأول، حصدنا 3 ألقاب، وتجاوزنا التوقعات”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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