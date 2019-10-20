ولعب إبراهيموفيتش لمدة موسم واحدة إلى جانب ميسي، لكنه لم ينجح بالانسجام مع منظومة برشلونة، كما دخل في خلافات مع المدرب بيب جوارديولا، الأمر الذي دفعه للرحيل في صيف 2010.



وأوضح زلاتان أن ميسي ورونالدو دخلا في المرحلة الأصعب من مسيرتهما، ملمحاً إلى أن التقدم بالسن قد يؤثر على مستواهما، واستشهد بذلك تجربته مع مانشستر يونايتد.



إبراهيموفيتش يتحدث عن رونالدو وميسي. وقال المهاجم السويدي في مقابلة أجراها مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عندما تم سؤاله عن الدون والبرغوث “سنرى أين سيكونان عندما يصلان إلى عمري، كنت في مانشستر يونايتد في سن 35 عاماً، لم يكن الأمر سهلاً أبداً، لكن في الموسم الأول، حصدنا 3 ألقاب، وتجاوزنا التوقعات”.