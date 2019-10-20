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رقم الخبر: 266566 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: رياضة  
ماني: آسف فان دايك.. ميسي يجب أن يكون قبلك

ماني: آسف فان دايك.. ميسي يجب أن يكون قبلك

استشهد السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بصوت ليونيل ميسي قائد برشلونة، للحديث عن تطور مستواه في كرة القدم، مشيراً إلى أن البرغوث الأرجنتيني يجب أن يكون قبل فيرجيل فان دايك في سباق الأفضل.

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الذي حل ثانياً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي صاحب المرتبة الثالثة.

وكان ميسي قد اختار ساديو ماني في المرتبة الأولى ضمن جائزة أفضل لاعب في العالم، ورونالدو ثانياً والهولندي فرينكي دي يونج ثالثاً، وعلق نجم ليفربول على هذا الأمر معترفاً بأحقية البرغوث في الهيمنة على عرش نجوم كرة القدم.

ماني يتحدث عن “مجاملة” ميسي:

وقال الدولي السنغالي في تصريحات نقلتها صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية: “إنها مجاملة رائعة عندما يصوت ميسي لك، وبالنظر إلى المكان الذي أتيت منه فهذا يدل على أنني قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتي الكروية”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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