  • الأحد ٢٠ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266565 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 17:19 الاقسام: رياضة  
إصابة زوله مدافع بايرن ميونيخ بقطع في الرباط الصليبي للركبة

إصابة زوله مدافع بايرن ميونيخ بقطع في الرباط الصليبي للركبة

قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد إن مدافعه نيكلاس زوله أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة عاجلة.

وتعرض مدافع منتخب ألمانيا للإصابة في الشوط الأول خلال تعادل بايرن 2-2 مع أوجسبورج في الدوري أمس السبت ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

وذكر بايرن في بيان ”أصيب قلب الدفاع بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى وسيخضع لجراحة اليوم“.

وتعرض زوله (24 عاما) لقطع بالرباط الصليبي في نفس الركبة عام 2014.

وتزيد الإصابة شعور بايرن بالمرارة إذ يحتل المركز الثالث في الدوري بعد الفشل في الفوز في آخر مباراتين كما استقبل عشرة أهداف في ثماني مباريات.

وسيسافر بايرن إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا‭‭ ‬‬يوم الثلاثاء المقبل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0638 sec