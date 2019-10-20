سجل ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان أهدافا لأول مرة سويا خلال فوز برشلونة خارج ملعبه 3-صفر على إيبار ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وصعد الفريق القطالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد تسع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، بعد خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 1-صفر يوم السبت.

ويحتل غرناطة، مفاجأة المسابقة هذا الموسم، المركز الثالث برصيد 17 نقطة بينما يأتي أتليتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 16 نقطة عقب تعادله 1-1 على أرضه أمام بلنسية.

وضع جريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من ناحية اليسار عقب تسلم تمريرة طويلة من كليمو لينجليه وسدد مهاجم فرنسا بهدوء في الزاوية القريبة بالمرمى.

وتعاون المهاجمون الثلاثة في الهدفين التاليين في إشارة على بدء التناغم بينهم هذا الموسم بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى جريزمان داخل منطقة الجزاء لينقل الأخير الكرة إلى ميسي ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع جريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66 ضامنا الانتصار الخامس على التوالي لبرشلونة في جميع المسابقات.

ورحب ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة بالأداء الرائع للثلاثي الهجومي قائلا إنه في حكم المؤكد حدوث تناغم بين هذا الثلاثي إن عاجلا أم آجلا.

وقال للصحفيين ”إنها مسألة وقت واستمرارهم في اللعب معا في المباريات. في النهاية، يصل الأمر باللاعبين الكبار للعب بشكل جيد معا. يتعلمون ما يتطلبه إخراج أفضل ما لدى بعضهم.

”يتدربون كثيرا ويعملون بشكل جيد معا وحققنا اليوم ما نستحقه“.

ويملك برشلونة 10 أيام حتى المواجهة المقبلة في الدوري على أرضه أمام ريال بلد الوليد عقب تأجيل مواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل لأسباب أمنية بسبب انتشار اعمال عنف واسعة النطاق في إقليم قطالونيا عقب سجن زعماء انفصاليين بالإقليم.

وقال جريزمان ”هذه ثلاث نقاط ذات قيمة كبيرة خاصة أنه من الصعب اللعب بشكل جيد بعد فترة التوقف الدولية لأن جميع اللاعبين قادمين من رحلات بالخارج لكننا لعبنا بشكل جيد“.

وأضاف ”أدركنا أنهم يريدون فرض الضغط العالي علينا لذا أخبرت لينجليه بأن يمرر لي الكرة إذا شاهد الظهير متقدما وفعل هذا بالفعل. صنعنا الكثير من الفرص من خلال التمريرات الطويلة اليوم“.