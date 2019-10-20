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رقم الخبر: 266558 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري: اعتقال مدير قناة "آمدنيوز" باغت أجهزة الاستخبارات الاستكبارية

الحرس الثوري: اعتقال مدير قناة "آمدنيوز" باغت أجهزة الاستخبارات الاستكبارية

اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي بان الخطوة الاستخبارية الحازمة التي قام بها الحرس الثوري باعتقال مدير قناة التلغرام "آمد نيوز" المناهضة للثورة قد باغتت اجهزة استخبارات القوى الاستكبارية.

وفي برقية وجهها اللواء سلامي بهذه المناسبة ورد فيها: قَدْ مَکَرَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْیَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ (26)، إننا نشكر الله تعالى أنّه خلال إحياء ذكرى ملحمة أربعينية الامام الحسين (ع) ، الصرخة القوية للمظلومين على مدى التاريخ ، والشامخين الذين بقي نهجهم وهويتهم خفياً، ما وجه صفقة قوية للاعداء مرة أخرى في الصميم وقدم اختبارا ليقظة الحرس الثوري ورمزا ونموذجاً واضحًا للتفوق الاستخباري لابناء الثورة وقيادتها الحبيبة والشعب العظيم على الأنظمة الاستخبارية العنكبوتية التابعة للقوى الاستكبارية.

واكد بان هذه المبادرة والخطوة الاستخبارية المهنية وعالمية الطراز قد اثمرت عن كسر شوكة الحرب النفسية التي يشنها الاعداء بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الاضطرابات وزرع الهوة بين شرائح النخب والمسؤولين والترويج للاكاذيب والاشاعات والايحاء باليأس وسوء الظن، لافتا الى ان هذه الخطوة الاستخبارية قد باغتت اجهزة استخبارات القوى الاستكبارية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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