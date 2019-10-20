وأوضح عبد الناصر همتي في اجتماع مع هيئة ممثلي غرفة التجارة الايرانية اليوم الاحد، بان توفير العملة الاجنبية المذكورة حدث في الوقت الذي انخفضت صادرات النفط بشدة.

وبيّن أن عملية الطلب على العملة الاجنبية في السوق الايرانية انخفضت بنحو مليار دولار عن العرض، حيث إن عملية عودة العملة بلبلاد باتت اكثر سلاسة وأن عملية العرض تقدمت على الطلب.

ولفت الى عودة 71 بالمئة من العملة الاجنبية المتأتية من السلع التصديرية للخارج خلال فترة 10 ابريل /نيسان 2018 حتى 20 مايو/أيار 2019.