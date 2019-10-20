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رقم الخبر: 266557 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 15:41 الاقسام: اقتصاد  
ايران توفر 20 مليار دولار لتغطية واردات السلع الاساسية

ايران توفر 20 مليار دولار لتغطية واردات السلع الاساسية

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن توفير 20 ملياردولار عملة صعبة لتغطية واردات السلع الاساسية خلال 7 شهور فترة 21 مارس /آذار وحتى 22 اكتوبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح عبد الناصر همتي في اجتماع مع هيئة ممثلي غرفة التجارة الايرانية اليوم الاحد، بان توفير العملة الاجنبية المذكورة حدث في الوقت الذي انخفضت صادرات النفط بشدة.

وبيّن أن عملية الطلب على العملة الاجنبية في السوق الايرانية انخفضت بنحو مليار دولار عن العرض، حيث إن عملية عودة العملة بلبلاد باتت اكثر سلاسة وأن عملية العرض تقدمت على الطلب.

ولفت الى عودة 71 بالمئة من العملة الاجنبية المتأتية من السلع التصديرية للخارج خلال فترة 10 ابريل /نيسان 2018 حتى 20 مايو/أيار 2019.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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