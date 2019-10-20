كانت مدينة قزوين والجبال الواقعة شمال المدينة أحدَ حصون الشيعة في العصر الأموي والعباسي، مما سهّل للعلويين النزوح إلى هذه المناطق الآمنة. وبقيت قبورهم حتى اليوم أحد مراكز تجمع الشيعة في المناسبات الدينية المختلفة. وسنذكر بإيجاز بعض هذه المزارات:

1- روضة الشاه زاده حسين: هذه الروضة من أهم المزارات في قزوين، وهي محل دفن جثمان الحسين ابن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. على رواية، فقد قيل: إن الإمام الرضا عليه السلام حينما توجه الى خراسان قادماً من الحجاز نزل في قزوين بدار داود بن سليمان الغازي، فتُوفّي ولده الحسين البالغ من العمر سنتين في قزوين ودفن في موقعه المعروف حالياً، وبنيت عليه قبة، وأحيط القبر بحرم وأروقة.

شُيّدت عمارة الروضة الحالية بعدما أصابها الخراب والدمار وتضعضعت جدران الحرم على يد الشيخ محمد صالح البرغاني القزويني الحائري المتوفّى سنة 1271، فقام بتجديد وتوسيع الحرم وأضاف إليه رواقين إلى الشرق وإلى الغرب، وصحناً كبيراً تحيط به حجرات مزيّنة بالقاشاني البديع الصنع، وهي اليوم واحدة من آيات الفن المعماري للعصر القاجاري.

2- روضة آمنة خاتون: محل دفن جثمان السيدة آمنة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السّلام. تقع الروضة في وسط محلة (بنبه ريسه)، لها حرم كبير وقبة مخروطية الشكل فوق القبر.

3- روضة إمام زاده إسماعيل: محل دفن السيد إسماعيل الذي ينتهي نسبه إلى الإمام جعفر الصادق. والبناء من آثار العصر الصفوي، ويحيط بالضريح حرم، وله صحن كبير وقبة مزينة بالقاشاني البديع الصنع.

4- روضة إمام زاده علي: محل دفن السيد علي الذي ينتهي نسبه إلى الإمام جعفر الصادق عليه السّلام. يقع في محلة (بنبه ريسه)، والعمارة من آثار عصر الشاه حسين الصفوي، ولها قبة وحرم.

5- روضة إمام زاده السيد محمد، ويقال سلطان السيد محمد وهو الأشهر: محل دفن السيد محمد من أحفاد الإمام جعفر الصادق عليه السّلام. يقع في محلة الآخوند، ويحيط به حرم، وله صحن وقبة كبيرة مزيّنة بالقاشاني. وقد أُجري عليه تعميرات واسعة أخيراً من قبل الشيخ ميرزا عبدالله الشهيدي، ودفن بها الشيخ عبدالحسين إمام الجمعة الشهيدي.

6- روضة حليمة خاتون: محل دفن السيدة حليمة خاتون التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام. تقع في محلة (زركره كوجه)، ويحيط بالضريح حرم، والبناء من العصر الصفوي، وقد أجري عليه تعميرات واسعة أخيراً.

7- روضة شهر بانو: محل دفن السيدة شهر بانو التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى بن جعفر عليهما السّلام. يقع في زقاق (جمَن آباد) جنوب شرق مدينة قزوين.

8 - روضة إمام زاده قاسم: يقع في محلة تنور سازان.

9- روضة بيغمبرية: محل دفن أربعة من أنبياء بني إسرائيل الذين أنقذهم كورش من البابليين وسكنوا قزوين وتُوفّوا بها ودُفنوا في هذه الروضة. تقع في شارع بيغمبرية وسط مدينة قزوين المجاورة لقصور الصفوية.

10- روضة الشهيد البرغاني: مدفن الشيخ محمد تقي البرغاني المعروف بالشهيد المستشهد سنة 1263 هجرية. يقع شمال روضة شاه زاده حسين، له قبة صغيرة وحرم. وفي الضلع الغربي منه جامع كبير يفتح بابه داخل الحرم ومطليّ الجدران بالقاشاني، وهو من آثار العصر القاجاري.