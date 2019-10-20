وأظهر المقطع قيام الشاب بطلب خطبة الفتاة وسط تشجيع وتفاعل كبير من الملتفين حولهم من المتظاهرين والمتابعين للموقف، كما بدأ الشاب في حمل خطيبته والالتفاف بها تعبيراً عن فرحته بموافقتها على طلبه.

وتشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تظاهرات عدة في شوارع البلاد مطالبة بإسقاط الحكومة وذلك بعد قرارات متتالية بفرض الضرائب على المواطنين آخرها ضريبة على تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب).