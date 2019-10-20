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رقم الخبر: 266555 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: منوعات  
لبناني يتقدم لخطبة فتاة أحلامه (المحجبة) وسط المظاهرات في بيروت !

لبناني يتقدم لخطبة فتاة أحلامه (المحجبة) وسط المظاهرات في بيروت !

تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب لبناني وفتاة خلال التظاهرات التي تشهدها مدن لبنانية خلال اليومين الماضيين.

وأظهر المقطع قيام الشاب بطلب خطبة الفتاة وسط تشجيع وتفاعل كبير من الملتفين حولهم من المتظاهرين والمتابعين للموقف، كما بدأ الشاب في حمل خطيبته والالتفاف بها تعبيراً عن فرحته بموافقتها على طلبه.

وتشهد لبنان خلال اليومين الماضيين تظاهرات عدة في شوارع البلاد مطالبة بإسقاط الحكومة وذلك بعد قرارات متتالية بفرض الضرائب على المواطنين آخرها ضريبة على تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب).

 

 
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مصدر الخبر: المرصد
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