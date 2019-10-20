أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين، ان ثلاثة أفلام إيرانية قصيرة وهي (قبل الظلام) و (المشنوق) و (تحت الحد) فازت بثلاث جوائز في مهرجان (ميكروفاف (MikroFAF السينمائي الدولي في صربيا.

وتألقت أفلام المخرجين الإيرانيين في هذا الحدث الفني حيث نال فيلم (قبل الظلام) للمخرج مصيب حنائي بالجائزة الكبرى لقسم Power Filmوحصل فيلم (المشنوق) للمخرجة رقية توكلي بجائزة أفضل فيلم قصير مستقل وحظي فيلم (تحت الحد) للمخرج جاويد فراهاني بتكريم خاص خلال فعاليات المهرجان.

وتنافست ثمانية أفلام إيرانية مع تسعة وخمسين فيلما آخر من دول ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكرواتيا وسلوفينيا وإيطاليا والهند والدنمارك وصربيا ومقدونيا وسنغافورة وهولندا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وسريلانكا وفرنسا وروسيا وتركيا وكوريا الجنوبية والبوسنة والهرسك.

تجدر الإشارة إلى أن المخرج الإيراني الشاب سامان حسين بور ، بالإضافة إلى ساشا رادوفيتش وستيفن أليكسيس ، كانوا ضمن لجنة التحكيم لاختيار الأفلام والقضاء خلال هذا الحدث الدولي.

وتهدف الدورة العاشرة من مهرجان (ميكروفاف) السينمائي الدولي إلى رفع الوعي العام بأهمية الفن والثقافة وأقيمت في الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من أكتوبر / تشرين الأول الجاري في صربيا.