قالت النيابة العامة السعودية، مساء السبت، إنها استدعت أحد المدونين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، للتحقيق معه حول تهم تتعلق بـ(النظام العام)، بالإشارة إلى مغرد دعا نساء المملكة لحرق نقابهن، بحسب مغردين سعوديين.

وأثار المغرد السعودي المدعو عبد الرحمن الصبيحي، الذي يزعم أنه دكتور وأخصائي نفسي إرشادي، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دعا نساء المملكة المنقبات للتجمع في مكان ترفيهي شهير بمدينة الرياض، بهدف حرق النقاب في ما يشبه الحملة الرافضة لارتدائه.

وأوضحت النيابة، في بيانها، أن (ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية).

وحذف الصبيحي تغريدته بعد الجدل الذي أعقبها، وقال إن حسابه في (تويتر) تعرض للاختراق، حيثُ كتب (ملاحظة حول تغريدة الحجاب: ما حصل هو اختراق لحسابي وكنت وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على استعادته وحذفها، صحيح أني ممن لا يرى حرجا في كشف الوجه لكن لست معني بغير محارمي).

وتقول السعودية على الدوام، إنها متمسكة بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد بالتزامن مع انفتاح ثقافي واجتماعي غير مسبوق، حيثُ تحوّلت المملكة لوجهة رئيسية لفناني العالم ونجومه، بينما لا تغيب الفعاليات الفنية والترفيهية عن مدن المملكة مع إقبال كبير من السكان ومن الجنسين لحضورها.