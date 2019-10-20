يشارك فيلم (الراحة القصوى) الفنلندي للمخرجة (کرسیکا ساری) الذي ترشح فيلمها القصير السابق بعنوان (هل يجب أن أهتم أنا بكل شيء؟) لجائزة الأوسكار في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان طهران الدولي للأفلام.

يشارك فيلم (الراحة القصوى) الفنلندي للمخرجة (کرسیکا ساری) الذي ترشح فيلمها القصير السابق بعنوان (هل يجب أن أهتم أنا بكل شيء؟) لجائزة الأوسكار في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم يعتبر أحدث عمل من إخراج وسيناريو المخرجة (Kirsikka Saari)،وسيعرض خلال فعاليات المهرجان كونه الممثل الوحيد لفنلندا في القسم الدولي من المهرجان.

يذكر ان الفيلم الفنلندي القصير مدته 15 دقيقة وتم إنتاجه عام 2018 ويروي بشكل روائي قصة أم تبذل قصارى جهدها للترفيه عن أعضاء عائلتها وتسليتهم حتى يشعرون بالراحة.

وقد نجح فيلم (الراحة القصوى( (Super Comfort) في الحصول على جائزة لوحة التكريم من لجنة التحكيم في قسم السباق الوطني من مهرجان تامبيري السينمائي الدولي في عام 2019.

وتقام فعاليات مهرجان طهران الدولي السادس والثلاثين للأفلام القصيرة بأمانة السيد صادق موسوي اعتبارا من العاشر حتى الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في مجمع ملت للعروض السينمائية والمعارض بالعاصمة طهران.