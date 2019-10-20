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رقم الخبر: 266548 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم مير زاده بمهرجان Tegenstroom الدولي

فيلم مير زاده بمهرجان Tegenstroom الدولي

لحظة مشتركة جمعت الأضداد معا في(الثنائي) للمخرج (مهدي مير زاده) بمهرجان هولندي دولي.

يشارك فيلم (مهدي مير زاده) القصير بمهرجان Tegenstroom السينمائي الدولي في هولندا.

ويهتم هذا المهرجان بعرض الأفلام التي تتمتع بنظرة عميقة عن الحياة.

وحضر (الثنائي) (دوئت) من إخراج (مهدي مير زاده) كممثل عن إيران في هذا الفعالية الفنية. ويتناول هذا الفيلم قصة شخصين مختلفين تماما جمعتهم لحظة مشتركة سويا.

وأقيم مهرجان Tegenstroom السينمائي الدولي من 17 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول في هولندا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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