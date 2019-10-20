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رقم الخبر: 266547
تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019
الوقت: 14:44
الاقسام: الوسائط المتعددة
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لبنان ينتفض - ويحترق
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مصدر الخبر: القدس العربي
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