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رقم الخبر: 266547 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 14:44 الاقسام: الوسائط المتعددة  
كاريكاتير

كاريكاتير

لبنان ينتفض - ويحترق

أفادت الوفاق

 
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مصدر الخبر: القدس العربي
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