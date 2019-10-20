  • الأحد ٢٠ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266545 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
إعتماد التذاكر الالكترونية في مباراة العراق وإيران بالبصرة

إعتماد التذاكر الالكترونية في مباراة العراق وإيران بالبصرة

أعلن متعهد تذاكر مباراة العراق وإيران عادل غفوري السبت، عن موعد طرح تذاكر المواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني على ملعب البصرة الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال غفوري، إنه بعد نجاح تجربة التذاكر الالكترونية في مباراة العراق وهونغ كونغ، حيث كان دخول الجماهير انسيابياً وعلى عدد التذاكر المباعة فقط، ستكون التذاكر متاحة في الاسواق قبل 10 ايام من موعد المباراة وسيتم تحديد منافذ البيع قبل طرحها، مبيناً ان سعر التذكرة يبلغ 5 الاف دينار عراقي فقط.

وأضاف غفوري، انه سيحق لكل شخص شراء 3 تذاكر فقط تجنباً لطرح التذاكر في السوق السوداء، وأن التذاكر لن تكون متاحة في اماكن اخرى غير التي يعلن عنها قريباً.

يذكر أن مباراة اسود الرافدين امام ايران ستقام على ملعب البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/7541 sec