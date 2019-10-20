أعلن متعهد تذاكر مباراة العراق وإيران عادل غفوري السبت، عن موعد طرح تذاكر المواجهة المرتقبة لمنتخبنا الوطني على ملعب البصرة الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال غفوري، إنه بعد نجاح تجربة التذاكر الالكترونية في مباراة العراق وهونغ كونغ، حيث كان دخول الجماهير انسيابياً وعلى عدد التذاكر المباعة فقط، ستكون التذاكر متاحة في الاسواق قبل 10 ايام من موعد المباراة وسيتم تحديد منافذ البيع قبل طرحها، مبيناً ان سعر التذكرة يبلغ 5 الاف دينار عراقي فقط.

وأضاف غفوري، انه سيحق لكل شخص شراء 3 تذاكر فقط تجنباً لطرح التذاكر في السوق السوداء، وأن التذاكر لن تكون متاحة في اماكن اخرى غير التي يعلن عنها قريباً.

يذكر أن مباراة اسود الرافدين امام ايران ستقام على ملعب البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل