حقق الفريق الايراني "آوش خليج فارس" للسيدات المركز الاول في مسابقات القوارب فئة (دراغون بوت) في فستيوال ابوظبي.

في البطولة الدولية التي جرت في ابو ظبي ..

واستطاع الفريق الايراني المؤلف من 20 سيدة ايرانية من تحقيق المركز الاول في هذه المسابقات الدولية التي جرت في دولة الامارات العربية المتحدة المسماة (فستيوال ابو ظبي) وان يتقلد الميدالية الذهبية ويستقر على المركز الاول.

ففي هذه الدورة الثالثة عشر من هذه الالعاب التي شارك فيه 22 فريقاً في فئة الحرية و6 فرق في فئة طلبة الجامعات.

والفريق الايراني بفئة الحرية حقق المركز السادس، أما فريق الطلبة الجامعيين والذي يقف على رأسه المدربة سمية غفاري وتساعدها فهيمة قرائي، ويشرف على الفريق آرزو باسلار فقد حقق المركز الاول في البطولة.