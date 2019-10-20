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رقم الخبر: 266543 تاريخ النشر: تشرين الأول 20, 2019 الوقت: 15:36 الاقسام: ثقافة وفن  
تفاصيل اكتشاف 30 تابوتا آدميا بالأقصر تعود لما قبل 3000 عام

تفاصيل اكتشاف 30 تابوتا آدميا بالأقصر تعود لما قبل 3000 عام

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في الكشف عن (خبيئة العساسيف) التي تضم 30 تابوتا لكهنة وكاهنات وأطفال من عصر الأسرة 22 في القرن العاشر قبل الميلاد، وتعد أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم اكتشافها كاملة منذ القرن 19 في الأقصر.

وقالت وزارة الآثار، في بيان يوم السبت، (وزير الآثار خالد العناني يعلن رسميا نجاح البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الكشف عن خبيئة العساسيف التي تضم مجموعة متميزة من 30 تابوت خشبي آدمي ملون لرجال وسيدات وأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا، والمستوى الثاني 12 تابوتا).

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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